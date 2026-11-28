Соціальні суди Німеччини повідомляють про різке зростання кількості позовів і скарг, частину яких, за оцінками суддів, заявники створюють за допомогою штучного інтелекту. Як пише Deutsche Welle, такі документи нерідко надмірно об’ємні, містять помилки та посилання на судову практику, яка може не стосуватися справи або бути вигаданою ШІ.

Речник земельного соціального суду Берліна, суддя Маркус Гау, заявив, що цього року суд розглядає на 28% більше справ, ніж у 2025-му. На його думку, ШІ є одним із чинників такого зростання, однак він також згадав посилення федеральним урядом санкцій у системі допомоги з безробіття.

Скарги на сотні сторінок

Найчастіше громадяни самостійно оскаржують санкції або скорочення виплат з безробіття, вимоги повернути соціальну допомогу, а також інші рішення органів влади чи різке підвищення внесків на медичне страхування. У соціальних судах Німеччини для подання таких скарг не обов’язково мати адвоката.

За даними Legal Tribune Online, у Північному Рейні-Вестфалії кількість термінових проваджень у восьми соціальних судах зросла приблизно з 1400 у першому кварталі 2025 року до 3600 за аналогічний період 2026-го. Голова соціального суду в Потсдамі Фрідріх-Йоганнес граф фон Пфайль розповів про одну скаргу обсягом 800 сторінок.

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Судді зобов’язані опрацьовувати весь поданий матеріал. За словами фон Пфайля, суди не можуть просто застосувати власні ШІ-інструменти для стислого аналізу таких документів, оскільки доступні системи не є внутрішніми, а справи часто містять конфіденційні медичні дані.

Пропозиція запровадити збір

Міністри юстиції федерального та земельного рівнів домовилися створити робочу групу для вивчення проблеми. Частина консервативних міністрів пропонує запровадити плату за подання термінових скарг. Міністр юстиції землі Гессен Крістіан Гайнц запропонував розглянути збір у 15 євро, а також можливість стягнення судових витрат за позови з низькими шансами на успіх або ті, що зловживають процедурою.

Соціальна асоціація VdK виступила проти таких ідей, наголошуючи на необхідності зберегти доступ уразливих людей до судів без страху перед витратами. Її представник Гольгер Ланге запропонував натомість удосконалити цифрове подання скарг: створити зрозумілі онлайн-форми із запитаннями та встановити ліміти обсягу документів. Він також зауважив, що використання ШІ саме собою не робить скаргу недійсною.

За даними матеріалу, кількість нерозглянутих справ у соціальних судах раніше скорочувалася: з понад 445 тисяч наприкінці 2017 року до 325 тисяч наприкінці 2024-го.

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