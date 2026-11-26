Дослідники Інституту мультидисциплінарних наук Макса Планка в Геттінгені, Німеччина, створили білкову систему, що відновила нормальні зв’язки між хромосомами у старіючих яйцеклітинах мишей. Роботу опублікували в журналі Science, повідомляє STAT News.

Молекулярний клей для хромосом

Коли хромосоми не розходяться належним чином, виникають генетичні помилки, відомі як анеуплоїдія. Одним з основних чинників цього процесу є втрата білкового комплексу когезину, який діє як молекулярний клей і утримує хромосоми разом.

Науковці сконструювали систему, здатну відновлювати нормальні зв’язки між хромосомами в яйцеклітинах старіючих мишей. На зображенні, оприлюдненому разом із дослідженням, інженерний білковий комплекс названо TALhesin: він з’єднує сестринські хроматиди.

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Перспектива для ЕКЗ

Анеуплоїдія є провідною причиною вікового безпліддя, невдалих циклів екстракорпорального запліднення та викиднів. Її частота істотно зростає приблизно у віці 40 років. За даними досліджень, від 50% до 80% ембріонів у жінок у віці 40 років мають хромосомні аномалії.

Біолог Університету Джонса Гопкінса Раджив Маккой, який не брав участі в роботі, назвав результати успішним доказом концепції, однак зазначив, що попереду ще багато роботи. Дослідження відкриває можливість у майбутньому розробити підхід, який зменшував би анеуплоїдію в людських яйцеклітинах, що використовують для ЕКЗ.

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