У Дюссельдорфі, Німеччина, розпочався суд над Петером Фітцеком, який називає себе Петром Першим і самопроголошеним королем Німеччини. Прокуратура обвинувачує його та ще трьох чоловіків у керівництві злочинною організацією, яка, за версією слідства, намагалася створити альтернативну державну систему замість Федеративної Республіки Німеччини.

Як повідомляє BBC News World, Фітцек є учасником забороненого угруповання Reichsbürger, або «громадяни Рейху», яке прагнуло створити «Королівство Німеччина» (KRD). Німецькі спецслужби характеризують Reichsbürger як прихильників теорій змови, які відкидають існування та легітимність післявоєнної німецької держави. Фітцек заперечує вчинення злочину, а його захист повідомив, що він надасть докладні пояснення в суді.

Версія обвинувачення

Разом із Фітцеком перед судом постали троє чоловіків, яких у матеріалах названо Беньяміном М, Матіасом Б і Мартіном С. Усім чотирьом загрожує до 10 років ув’язнення. Прокуратура стверджує, що KRD заснували з метою заміни системи ФРН.

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За версією слідства, організація діяла через власні банківську та страхову системи з відділеннями в Дрездені, Ульмі, Мендені й Лютерштадті-Віттенберзі. Також, за даними прокуратури, вона мала реєстраційний офіс, який видавав фальшиві посвідчення особи, та власну валюту. Серед інших обвинувачень — організоване підроблення і ухилення від сплати податків на мільйони євро.

Королівство Німеччина

У 2012 році Фітцек, колишній кухар та інструктор із карате, оголосив себе верховним сувереном «Королівства Німеччина». Він купував земельні ділянки й нерухомість у різних частинах країни. За даними BBC News World, організація налічувала близько 6 тисяч учасників і стала найбільшою в Німеччині групою Reichsbürger та самоврядування.

У 2025 році міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заборонив KRD. Того ж року Фітцека та трьох інших підозрюваних взяли під варту. Прокуратура заявляє, що протягом п’яти років до 2025-го організація могла отримати близько 10 млн євро через несанкціоновані банківські й страхові операції, пожертви, подарунки та платні семінари. За версією обвинувачення, ці доходи не декларувалися, а за працівників не сплачували податок на доходи та соціальні внески.

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