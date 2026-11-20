У Німеччині тисячі молодих людей 20 листопада знову вийшли на демонстрації, вимагаючи поліпшення освіти, посилення захисту клімату та відмови від можливого повернення військового обов’язку. У Берліні біля Александерплацу на акцію мережі Gen Z regelt, за даними поліції, зібралися щонайменше 4 тисячі людей, тоді як організатори заявили про понад 10 тисяч учасників, повідомляє Tagesschau.

Кількатисячна демонстрація проти військового обов’язку відбулася також у Гамбурзі. У Бремені перед головним вокзалом зібралися близько 1,2 тисячі людей, а в Ганновері поліція нарахувала приблизно 250 учасників. Протестні акції в різних містах мали тривати до вечора.

Різні вимоги протестувальників

До протестів долучилися кілька ініціатив, які не мають спільного плану дій і висувають різні вимоги. Gen Z regelt закликає збільшити фінансування шкіл, допомоги людям із залежностями та психотерапії. Рух також виступає проти зростання вартості життя, нерівномірного розподілу навантаження, стеження та можливого відновлення військового обов’язку, а також за посилення захисту клімату.

Учнівські групи, що діють під гаслом «Fight for our Future - not their wars», протестують проти можливого призову та призовного огляду. Об’єднання Schulstreik gegen Wehrpflicht, зокрема, вимагає негайно припинити призовні огляди для Бундесверу.

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Окрема акція за освіту і клімат

Федеральна конференція учнів Німеччини організувала окрему демонстрацію біля Бранденбурзьких воріт у Берліні та дистанціювалася від Gen Z regelt. Її заклик підтримали Fridays for Future, Федеральна рада батьків, профспілка працівників освіти GEW та інші освітні об’єднання.

Учасники цієї акції зосередилися на ремонті шкіл, розвитку соціальної роботи в навчальних закладах, зменшенні навантаження на вчителів і внесенні захисту клімату до навчальних програм. Міністерка освіти Німеччини Карін Прін пообіцяла враховувати обґрунтовані інтереси молоді та залучати її до політичних рішень.

Наприкінці жовтня в організованих Gen Z regelt протестах по всій країні, за даними ініціативи, зареєструвалися понад 180 тисяч людей. Цього разу організатори повідомили приблизно про 20 тисяч підтверджень участі в акціях у 73 містах.

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