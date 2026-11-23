У Німеччині науковці домоглися виробництва паклітакселу в генетично модифікованій тютюноподібній рослині Nicotiana benthamiana. Препарат застосовують, зокрема, для лікування раку молочної залози, яєчників, легень і підшлункової залози, повідомляє Der Spiegel. Про результати дослідники написали у виданні Nature Chemical Biology.

Повний шлях синтезу

Паклітаксел є природним цитостатиком, який блокує поділ ракових клітин. Він міститься в корі тихоокеанського тиса Taxus brevifolia, але в невеликій кількості. Нині препарат напівсинтетично виробляють із речовини, що міститься в хвої європейського тиса Taxus baccata.

Дослідники внесли до генетичного матеріалу Nicotiana benthamiana гени тиса за допомогою бактерії Agrobacterium tumefaciens. Це дало рослинним клітинам змогу виробляти білки, необхідні для окремих етапів біосинтезу препарату. Щоб переконатися, що продукти синтезу не походили зі звичайного метаболізму рослини, ці самі етапи також відтворили в дріжджах Saccharomyces cerevisiae.

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Врожайність зросла у понад 500 разів

Команда встановила весь метаболічний шлях утворення паклітакселу — від геранілгеранілпірофосфату через 20 проміжних сполук до готової речовини, а також визначила місця її синтезу в рослинній клітині.

Спочатку модифікована рослина виробляла 0,104 мікрограма паклітакселу на грам сухої рослинної маси. Завдяки розміщенню кількох генів на одній нитці ДНК і використанню ефективніших штамів бактерії врожайність вдалося підвищити більш ніж у 500 разів — до 61,05 мікрограма на грам. За оцінкою дослідників, це зіставно з умістом паклітакселу в корі тихоокеанського тиса.

Експерт Технічного університету Дармштадта Геріберт Варзеха зазначив, що нинішній метод ще не має переваги над усталеним виробництвом препарату з клітинних культур тиса або через виділення попередника з хвої та його подальшу хімічну модифікацію. На його думку, технологія стане конкурентною лише за умови подальшого збільшення кількості виробленого паклітакселу.

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