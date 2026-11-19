У Німеччині 18-річного учня з Еслое в землі Північний Рейн-Вестфалія підозрюють у підготовці нападу на відвідувачів мечеті. За даними слідства, він нібито планував використати зброю, яку сам виготовив за допомогою 3D-принтера.

Як повідомляє Tagesschau, поліція затримала юнака ще в серпні після отримання інформації від людей із його оточення. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили численні зразки зброї, деталі до неї та боєприпаси, виготовлені за допомогою 3D-принтера.

Слідство перевіряє зброю

Генеральна прокуратура Дюссельдорфа заявила, що має обґрунтовану підозру щодо планування нападу наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. За словами старшої прокурорки Александри Візе, ціллю мала стати мечеть у Німеччині.

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Слідчі попередньо вважають кілька вилучених зразків зброї функціональними. Інші зразки ще досліджує земельне кримінальне відомство. За версією слідчих, креслення та файли для друку юнак міг отримати з інтернету.

Ордер на арешт доповнили

Слідчі також виявили ознаки ймовірних праворадикальних поглядів підозрюваного та расистського ставлення до мусульман. Суд у Мешеде розширив ордер на його арешт, додавши підозру в підготовці тяжкого насильницького злочину, що загрожує державі.

Наразі правоохоронці аналізують носії даних, досліджують зброю та допитують свідків. Обвинувачення у справі ще не висунули, а прокуратура наголосила на презумпції невинуватості до завершення розслідування.

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