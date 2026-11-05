У Німеччині в похованні V століття виявили рідкісний штам збудника лепри — Live Science

У прибережному поселенні Фалльвард на північному заході Німеччини дослідники виявили ДНК рідкісного штаму бактерії Mycobacterium leprae, що спричиняє лепру, у рештках чоловіка V століття. Як повідомляє Live Science, цей варіант збудника раніше не знаходили в Центральній або Північній Європі.

Поховання в дубовому човні

Чоловіка поховали приблизно між 425 і 450 роками нашої ери в дубовому човні завдовжки понад 4 метри, накритому конструкцією, схожою на дах. На час смерті йому було близько 50 років. Могилу виявили під час розкопок, проведених ще у 1990-х роках.

Поруч із небіжчиком археологи знайшли невелику скриньку у формі водоплавного птаха, оздоблене крісло або трон із вільхи, бронзовий таз і кленовий табурет зі сценою полювання та рунічним написом. У похованні також був пізньоримський військовий пояс. Ці предмети, на думку дослідників, свідчать про високий статус похованого та його зв’язки на значних відстанях.

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ДНК бактерії у зубі та кістці стопи

Науковці дослідили геноми людей, похованих у Фалльварді, де поселення, засноване у I столітті до нашої ери, до V століття поступово перетворилося на кладовище. Загалом там раніше виявили близько 200 кремаційних поховань і 60 поховань із тілопокладенням.

ДНК M. leprae знайшли в одному із зубів чоловіка та в кістці його стопи. Добре збережений генетичний матеріал дав змогу визначити штам бактерії. За оцінкою дослідників, він міг сформуватися в Єгипті між IV і II століттями до нашої ери.

На скелеті чоловіка не було характерних для лепри уражень. Співавторка роботи, біологиня Альмут Небель, припустила, що хвороба могла перебігати безсимптомно або на той момент уражати лише м’які тканини. Генетичний аналіз також показав, що похований походив із регіону Дунаю. Автори дослідження допускають, що він міг служити найманцем у римській армії, а згодом оселитися між Ельбою та Везером, проте це лише одна з можливих версій.

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