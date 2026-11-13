У Німеччині в серпні зареєстрували 2067 заяв про неплатоспроможність компаній — Tagesschau

У Німеччині в серпні 2026 року суди зареєстрували 2067 заяв про неплатоспроможність підприємств — на 4,4% більше, ніж за аналогічний місяць торік. Це найвищий показник за 13 років, повідомляє Tagesschau з посиланням на Федеральне статистичне відомство Destatis.

Галузі з найбільшою кількістю неплатоспроможностей

У січні—серпні кількість зареєстрованих корпоративних неплатоспроможностей у країні становила 17 252. Це на 6,6% більше, ніж за той самий період 2025 року. Найчастіше процедури неплатоспроможності фіксували у транспортній галузі та складській логістиці, готельно-ресторанному бізнесі й будівництві.

Німецька торгово-промислова палата DIHK прогнозує близько 26 тисяч корпоративних неплатоспроможностей за підсумками 2026 року. Експерт палати з питань малого і середнього бізнесу Марк Еверс заявив, що це означало б у середньому понад 70 неплатоспроможностей щодня та найвищий річний рівень від 2012 року. За його словами, фінансові резерви багатьох компаній вичерпано, а високий тиск витрат обмежує можливості для інвестицій і зростання.

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Водночас голова асоціації керуючих у справах про неплатоспроможність VID Крістоф Нірінг не вважає ситуацію широкомасштабною хвилею банкрутств. Він зазначив, що окремі великі неплатоспроможності, зокрема Varta та Galeria, можуть впливати на статистику.

Зросла і кількість нових підприємств

Водночас Destatis зафіксувало зростання кількості нових підприємств. Із січня до вересня в Німеччині створили близько 103 700 більших компаній, організаційно-правова форма та кількість працівників яких свідчать про вагоміше економічне значення. Це на 4,5% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Еверс зазначив, що зростання кількості засновників бізнесу не обов’язково означає посилення підприємницької активності: частина людей шукає професійну альтернативу через менш визначені перспективи на ринку праці. Водночас він бачить можливості для нових компаній, зокрема у сфері штучного інтелекту.

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