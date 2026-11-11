У Німеччині відклали податок на солодкі напої до 2028 року — Tagesschau

Коаліція в Німеччині під час бюджетних переговорів домовилася перенести запровадження податку на сильно підсолоджені напої на початок 2028 року. Водночас фінансування для зниження податку на електроенергію для всіх споживачів знайти не вдалося, повідомляє Tagesschau з посиланням на студію ARD у Берліні.

Три етапи оподаткування

За даними видання, новий податок на солодкі напої планують запровадити на кілька місяців пізніше, ніж передбачалося останнім планом. Його мають стягувати у три, а не у два етапи залежно від вмісту цукру в напої.

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Коаліція також планує поки не запроваджувати податок на пластик, який раніше обговорювали під час бюджетних консультацій.

Соціальні заходи

За інформацією агентства dpa, раніше заплановані скорочення у соціальній сфері також мають скасувати. Зокрема, це стосується негайної доплати на дітей для людей із низькими доходами.

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