У Німеччині відкликали кедрові горіхи й 14 найменувань яловичої салямі — Der Spiegel

У Німеччині торгові мережі dm, Dennree та Alnatura відкликали окремі партії кедрових горіхів і суміші насіння через можливе забруднення сальмонелою. Виробник м’ясних виробів Peter Faden GmbH & Co. KG також запобіжно відкликав 14 найменувань яловичої салямі після виявлення шигатоксин-продукуючих кишкових паличок STEC під час окремого дослідження, повідомляє Der Spiegel.

Які партії горіхів відкликають

У dm відкликання стосується упаковок dmBio Pinienkerne масою 60 грамів із мінімальним терміном придатності від 31 травня до 2 липня 2027 року включно. Alnatura відкликає кедрові горіхи в упаковках по 60 грамів із такими самими датами, а також Salatkerne-Mix масою 100 грамів із мінімальним терміном придатності від 3 червня до 13 липня 2027 року.

Для Dennree Pinienkerne, 60 грамів, можливе забруднення стосується партій із мінімальним терміном придатності 3 червня 2027 року та номером L CA09036, а також із датою 16 червня 2027 року і номером L CA09162. Ці товари продавали в Denns BioMarkt та окремих спеціалізованих магазинах натуральних продуктів.

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Відкликання салямі

Компанія Peter Faden із Нордерштедта відкликала 14 найменувань яловичої салямі з мінімальними термінами придатності від 23 жовтня до 22 грудня 2026 року. Серед них — яловича пепероні-салямі та яловича салямі для піци.

Компанії закликали не вживати продукцію, на яку поширюється відкликання, і повернути її до місць продажу. За даними компаній, сальмонела може спричинити діарею, біль у животі, нудоту, блювання та гарячку; тяжчий перебіг можливий у немовлят, малих дітей, літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом. STEC можуть викликати гарячкові шлунково-кишкові розлади, іноді з кровотечею; серйозні ускладнення можливі, зокрема, у дітей, вагітних, літніх людей та людей з ослабленим імунітетом.

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