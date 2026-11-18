Німецька компанія Aerodata 14 листопада 2026 року вперше підняла в повітря прототип літака спостереження AeroForce X. Випробувальний політ відбувся з аеропорту Штраусберг у федеральній землі Бранденбург, повідомляє AeroTime.

Перший етап льотних випробувань

Під час першого польоту на борту перебував пілот, хоча AeroForce X розробляють для безпілотної експлуатації. Перед першим польотом без пілота компанія планує провести додаткові пілотовані вильоти та протестувати автопілот.

За даними Aerodata, під час дебютного польоту перевіряли керованість, стійкість і роботу ключових систем літака. Компанія заявила, що всі поставлені для випробування цілі було виконано.

Генеральний директор Aerodata Несет Тюкенмез зазначив, що компанія вперше у своїй історії здійснила політ на власній авіаційній платформі.

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Характеристики та призначення

AeroForce X створюють як безпілотну систему середньої висоти з великою тривалістю польоту для військових і безпекових замовників. Розмах крила апарата становить 26 метрів. Компанія розраховує, що він зможе перебувати в повітрі до 40 годин і нести до 1,3 тонни корисного навантаження.

Модульна конструкція має дозволити встановлювати різне розвідувальне обладнання. Серед передбачених завдань — тривале спостереження за критично важливою морською інфраструктурою. У Aerodata також планують експлуатувати AeroForce X разом із пілотованими літаками спостереження.

Компанія з Брауншвейга, яка понад 40 років розробляє авіаційні та розвідувальні системи, презентувала прототип у Штраусберзі 19 серпня 2026 року. Проєкт AeroForce X уперше анонсували в листопаді 2025 року.

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