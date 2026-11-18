У Німеччині коаліція вирішила знизити податок на електроенергію та з 2027 року запровадити тимчасову верхню межу ціни на пальне, повідомляє Der Spiegel. Ці рішення видання розглядає як полегшення для споживачів на тлі високої вартості енергії.

Податок на електроенергію

Зниження податку на електроенергію є одним із рішень коаліції щодо енергетичних витрат. Воно має стосуватися споживачів, які оплачують електроенергію. Цей захід у матеріалі названо частиною нових енергетичних полегшень.

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Цінова межа для пального

Інше рішення передбачає цінову межу для пального, яка діятиме з 2027 року. Обмеження матиме тимчасовий характер. Отже, заплановані заходи охоплюють два напрями: витрати на електроенергію та ціни на пальне.

У матеріалі також поставлено питання, що означатимуть ці рішення для споживачів і наскільки справедливим буде розподіл енергетичних полегшень. Der Spiegel опублікував матеріал 18 листопада 2026 року; його авторами вказано Маркуса Беккера, Бенедикта Мюллера-Арнольда, Штефана Шульца і Геральда Трауфеттера.

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