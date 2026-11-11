У Німеччині за 10 місяців надійшло 16 869 заяв про відмову від служби — Tagesschau

У Німеччині з 1 січня до 31 жовтня 2026 року до Федерального відомства у справах сім’ї та громадянського суспільства надійшло 16 869 заяв про відмову від військової служби з міркувань совісті. Кількість таких звернень зростала після набуття чинності в січні закону про модернізацію військової служби, повідомляє Tagesschau.

Зростання кількості заяв

Лише в жовтні відомство отримало майже 1 900 нових заяв. Наприкінці червня воно повідомляло про 5 862 звернення, а станом на 30 вересня їхня кількість сягнула 14 977. Отже, від літа показник майже потроївся.

Для порівняння, у 2025 році відомство зареєструвало 3 879 заяв про відмову від військової служби, а у 2024 році — 2 249. За десять місяців 2026 року кількість звернень уже суттєво перевищила річні показники двох попередніх років.

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Добровільна служба та обов’язковий огляд

Військова служба в Німеччині залишається добровільною. Водночас новий закон передбачає обов’язковий військовий огляд для чоловіків віком від 18 років. Уряд Німеччини пояснював потребу в законі зміною безпекової ситуації в Європі.

Експерти пов’язують збільшення кількості заяв із напруженою безпековою ситуацією та російською загрозою. Спостерігачі також вказують на можливий вплив повідомлень про сексуалізовану неналежну поведінку в Бундесвері. У середу в Німеччині мають представити дослідження прихованих випадків щодо цієї проблеми.

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