У Німеччині зафіксували 6548 антисемітських злочинів у 2025 році — Deutsche Welle

У Німеччині поліція зареєструвала 6548 антисемітських злочинів у 2025 році — проти 6236 у 2024-му та 2641 у 2022-му. Про це йшлося під час зустрічі представників єврейських громад і політиків у Кракові та колишньому нацистському таборі Аушвіц у Польщі, повідомляє Deutsche Welle.

Дані Франції та Німеччини

Французька влада у 2025 році зафіксувала 1320 антисемітських інцидентів. Це менше, ніж у 2024 році, однак приблизно втричі більше за показник 2022 року.

Як зазначає видання, органи влади та моніторингові організації в Європі повідомляли про суттєве зростання кількості антисемітських інцидентів після 7 жовтня 2023 року.

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Голова Міжпровінційного рабинату Нідерландів Еллен ван Прааг заявила, що після нападу, який очолив ХАМАС, атмосфера в країні різко змінилася. За її словами, євреїв у Нідерландах вважають відповідальними за дії Ізраїлю, а постійні заходи безпеки обмежують повсякденне життя єврейських громад.

Вшанування жертв Аушвіца

Делегація Європейської єврейської асоціації відвідала Краків і Аушвіц 9–10 листопада — у річницю Листопадових погромів 1938 року. Тоді нацисти підпалювали синагоги, громили єврейські підприємства та помешкання, убивали євреїв і депортували близько 30 тисяч єврейських чоловіків до концентраційних таборів.

87-річна Регіна Слушни, яка пережила Голокост, долучилася до візиту до меморіалу Біркенау. Нацисти вбили в комплексі Аушвіц близько 1,1 мільйона людей, зокрема приблизно мільйон євреїв; більшість із них — у Біркенау. Слушни понад 40 років розповідає школярам про свій досвід, щоб зберігати пам’ять про Голокост.

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