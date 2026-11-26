У Німеччині федеральна прокуратура вранці у четвер затримала двох чоловіків, яких підозрюють у членстві в терористичній групі. Про це повідомив Der Spiegel. За даними видання, група могла готувати напад на синагогу в Кельні.

Версія слідства

За інформацією Der Spiegel, ця група збирала кошти для нападів. Вона також вербувала людей, які могли бути виконавцями замахів. У заголовку матеріалу видання характеризує ймовірних учасників групи як ісламістів.

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Слідство пов’язує з цією групою обох затриманих. Належність чоловіків до групи та підготовку нападу Der Spiegel подає як підозри. Місцем імовірного нападу, за повідомленням видання, була синагога у Кельні.

Обшук мечеті

Der Spiegel також опублікував фотографію, на якій правоохоронці на світанку обшукують мечеть у Кельні. У підписі до знімка цю дію названо ранковим рейдом.

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