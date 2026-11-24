У Німеччині у 2025 році кількість жінок і дівчат, зареєстрованих як жертви домашнього насильства, зросла на 2,8% і сягнула 197 667. Про це з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ країни повідомляє Anadolu Agency.

Загалом поліція зареєструвала рекордні 280 129 постраждалих від домашнього насильства — на 2,8% більше, ніж роком раніше. До цієї категорії входять насильство з боку партнера або колишнього партнера, від якого постраждали 179 940 людей, а також насильство в родині — 100 189 постраждалих.

Жінки становлять більшість постраждалих

Жінки становили 70,6% усіх жертв домашнього насильства. У випадках насильства з боку партнера їхня частка була ще вищою — 79,4%. Понад 142 800 жінок і дівчат стали жертвами насильства з боку партнера або колишнього партнера, що відповідає більш як 16 постраждалим щогодини.

Приблизно три чверті підозрюваних у справах про домашнє насильство були чоловіками. Внаслідок домашнього насильства у 2025 році загинули 292 людини, серед них 209 жінок і дівчат. Із них 130 були вбиті партнером або колишнім партнером.

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Зростання сексуальних і цифрових злочинів

Кількість жінок і дівчат, які стали жертвами сексуальних злочинів, зросла на 2,3% — до 54 675. Майже половина з них на момент скоєння злочину була неповнолітньою.

Число жінок, які постраждали від цифрового насильства, збільшилося майже на 16% — до 31 221. Найчастіше йшлося про примус, погрози та переслідування; близько 30% постраждалих були неповнолітніми. Кількість політично мотивованих злочинів на ґрунті мізогінії зросла майже на 50% — до 819 випадків, а порівняно з 2022 роком збільшилася вчетверо.

Німецька поліцейська статистика не фіксує мотив злочину, тому такі вбивства не можна однозначно класифікувати як феміцид. Водночас у звіті про гендерно зумовлене насильство щодо жінок уперше подано визначення феміциду, розроблене федерально-земельною робочою групою.

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