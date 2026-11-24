Міжнародна група науковців отримала переконливі докази рідкісного p-хвильового магнетизму в силіциді європію (EuSi) — відносно простому металевому з'єднанні. Дослідження почалося у Дрездені, Німеччина, після вирощування високоякісних монокристалів EuSi в Інституті хімічної фізики твердого тіла Макса Планка. Про це повідомляє ScienceDaily.

Спіраль без сумарної намагніченості

За температур від приблизно 33 до 62 кельвінів магнітні моменти атомів європію в EuSi утворюють повторювану спіральну структуру. Попри значний магнітний момент кожного атома, їхні орієнтації взаємно компенсуються, тому матеріал у цій фазі не має сумарної намагніченості.

Водночас така магнітна структура суттєво впливає на електрони. У запропонованому p-хвильовому стані електрони, що рухаються у протилежних напрямках, мають протилежну спінову поляризацію. Тобто зміна напрямку руху електрона супроводжується зміною знака пов'язаної з ним спінової поляризації.

Як досліджували магнітний стан

Дослідники поєднали нейтронну дифракцію, кутову фотоемісійну спектроскопію, спін-роздільну фотоемісійну спектроскопію та теоретичні розрахунки. Нейтронна дифракція підтвердила спіральне розташування магнітних моментів, симетрія якого відповідає умовам p-хвильового магнетизму.

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Спектроскопічні вимірювання засвідчили, що магнітне впорядкування помітно перебудовує енергетичну структуру електронів: зафіксовані магнітно зумовлені енергетичні розщеплення перевищували 100 міліелектронвольтів. Також учені спостерігали зміну знака спінової поляризації в послідовних магнітних зонах Бріллюена та її послаблення там, де розрахунки передбачали зникнення p-хвильової спінової текстури.

Домени з різною хіральністю

Науковці також виявили магнітні домени розміром близько 10 мікрометрів, у яких спіраль закручується у протилежних напрямках. Магнітно-силова мікроскопія та просторово роздільна фотоемісійна спектроскопія показали різні електронні відповіді таких доменів під дією циркулярно поляризованого світла.

EuSi є стехіометричним металом, для якого можна вирощувати якісні монокристали, тому він може стати експериментальною платформою для вивчення зв'язку між магнітною симетрією, хіральністю та властивостями електронів. Потенційне застосування таких станів у спінтроніці та нетрадиційній надпровідності поки що залишається предметом теоретичних прогнозів, а не продемонстрованою властивістю EuSi.

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