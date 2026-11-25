У Німеччині мають знизити податок на електроенергію для всіх. Як повідомляє Der Spiegel, для фінансової здійсненності цього рішення ціни на електроенергію повинні залишатися високими.

Ризики для бюджету

За оцінкою видання, здешевлення електроенергії може спричинити для федерального уряду нові проблеми з бюджетом. Саме тому вартість електрики є важливою для фінансування податкового послаблення.

Der Spiegel пише, що уряд розраховує на збереження високих цін, аби уникнути нового бюджетного хаосу. Видання не наводить у доступному описі деталей механізму зниження податку.

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Коаліція Мерца

Матеріал стосується чорно-червоної коаліції канцлера Фрідріха Мерца. У підписі до фото в публікації згадані Мерц і міністр фінансів Ларс Клінгбайль, а спосіб компенсації втрат від податкового рішення Der Spiegel характеризує як ризикований.

Публікацію Der Spiegel датовано 25 листопада 2026 року.

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