У Німеччині дедалі більше підлітків пробують нікотинові пакетики: серед учнів віком 16–17 років досвід їх уживання мають 24,2% хлопців та 15,4% дівчат. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на спеціальний аналіз DAK-Gesundheit та Інституту терапії і досліджень здоров’я IFT-Nord.

Показники за три роки

Упродовж останніх трьох років частка хлопців цієї вікової групи, які хоча б раз уживали такі пакетики, зросла на 59,2%, а дівчат — на 49,5%. Серед усіх дітей і підлітків віком від 9 до 17 років досвід уживання нікотинових пакетиків мали 7,1%. Три роки тому цей показник становив 5,4%.

Дані ґрунтуються на самозвітах учасників опитування DAK-Präventionsradar. Для аналізу використали відповіді 27 565 школярів віком 9–17 років. Онлайн-опитування проводили серед учнів п’ятих—десятих класів у листопаді 2025 року — лютому 2026 року в 141 школі 15 федеральних земель Німеччини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризики та правовий статус

Нікотинові пакетики, також відомі як pouches, не містять тютюну. Їх кладуть між верхньою губою та яснами, а нікотин потрапляє в організм через слизову оболонку рота. У Німеччині їх вважають не дозволеними до продажу новими харчовими продуктами, тому комерційна реалізація заборонена. Водночас приватне використання та замовлення для особистих потреб толерують.

Голова правління DAK Андреас Шторм назвав зростання споживання серед молоді тривожним сигналом і закликав посилити контроль за онлайн-торгівлею та інформування про ризики. Міністр охорони здоров’я Нижньої Саксонії Андреас Філіппі виступив за загальнонаціональну заборону. За наведеними у матеріалі даними Федерального інституту оцінки ризиків, вміст нікотину в пакетиках становив від 1,79 до 47,5 міліграма.

Керівник IFT-Nord Райнер Ханевінкель зазначив, що підлітки, які вживають пакетики щонайменше раз на місяць, нерідко також курять або використовують електронні сигарети. За його словами, таке поєднання часто призводить до більшого надходження нікотину в організм.

Читай нас у