У Німеччині в парламентській фракції партії AfD триває суперечка щодо міграційної політики та поняття «реміграція». Частина депутатів наполягає на жорсткішій риториці й масштабних депортаціях, тоді як співголова партії Тіно Хрупалла та депутат Бундестагу Максиміліан Кра закликають точніше формулювати позицію, повідомляє Tagesschau.

Приводом для дискусії стало відеозвернення Хрупалли, у якому він заявив, що міграційне питання не повинно розколювати суспільство, а партії слід шукати широку підтримку. Він також сказав, що американська імміграційна служба ICE не здобула підтримки більшості після поразки президента США Дональда Трампа на проміжних виборах.

Прихильники жорсткого курсу

Депутат Бундестагу Маттіас Гельферіх розцінив слова Хрупалли як можливе пом’якшення міграційного курсу AfD. Він назвав термін «реміграція» поняттям надії для виборців і заявив про потребу захищати його від розмивання всередині партії.

Гельферіха підтримали низка депутатів, зокрема член федерального правління AfD Максиміліан Кнеллер. Він заявив, що AfD є партією реміграції. За оцінкою Tagesschau, заклики до депортацій мільйонів людей і використання терміна «реміграція» дедалі більше поширюються в партії.

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Позиції Кра та Хрупалли

Кра застеріг від того, що назвав максималізмом реміграції. За його словами, навколо цього поняття сформувався міф і змагання щодо того, кого саме слід депортувати. Він пропонує почати з приблизно 250 тисяч осіб, які підлягають негайному виїзду з країни.

Термін «реміграція» пов’язують із праворадикальним активістом руху «Ідентичність» Мартіном Зеллнером. Як зазначає Tagesschau, його концепцію депортацій судові рішення визнавали такою, що суперечить конституції через порушення права на рівне ставлення. AfD у позиційному документі 2024 року окремо вказувала, що не розрізняє громадян Німеччини за наявністю чи відсутністю міграційного походження.

Під час засідання фракції позиції Хрупалли та Кра зазнали жорсткої критики. Співголова AfD Аліс Вайдель не стала на бік Хрупалли в цій дискусії. Після засідання Гельферіх заявив, що більше не побоюється пом’якшення партійної позиції щодо «реміграції».

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