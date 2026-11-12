У Нью-Делі прилади не відобразили масштабу забруднення після Дівалі — Dawn

У пакистанському Лахорі та індійському Нью-Делі утримувався сильний смог. Увечері в середу Лахор очолив світовий рейтинг великих міст із найгіршою якістю повітря з індексом AQI 358, тоді як Нью-Делі посідав друге місце з показником 248, повідомляє Dawn.

У Нью-Делі концентрація забруднювачів після феєрверків під час Дівалі перевищила верхню межу вимірювання автоматичних приладів. Через це офіційні дані не відобразили повного масштабу забруднення протягом кількох годин уночі з неділі на понеділок.

Прилади вийшли за межі вимірювання

Аналізатори твердих частинок, установлені після запровадження Національного індексу якості повітря Індії у 2015 році, відкалібровані на показники до 1 000 мікрограмів на кубічний метр. Центральна рада з контролю забруднення Індії заявила, що автоматична система перевірки даних визначає значення за межами каліброваного діапазону як такі, що не можуть бути використані для розрахунків.

Представники опозиційних партій звинуватили уряд, очолюваний партією BJP, у нібито навмисному відключенні станцій моніторингу в період Дівалі. Рада з контролю забруднення відкинула ці звинувачення. Коли монітори відновили передавання даних приблизно через вісім годин після піку феєрверків, у районі Мандір-Марг зафіксували 879 мікрограмів PM2.5 на кубічний метр, за даними IQAir із посиланням на міську станцію.

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Забруднення в пакистанському Пенджабі

Агентство з охорони довкілля пакистанської провінції Пенджаб повідомило, що повітряні маси із забрудненням з Індії вплинули приблизно на 50% території провінції протягом попередніх 24 годин. За оцінкою агентства, повітря, забруднене в ніч Дівалі, могло дістатися Лахора з Амрітсара орієнтовно за дві години, Фейсалабада — за 12 годин, а Мултана — приблизно за 11 годин.

На станції біля прикордонного переходу Вагах концентрація PM2.5 зросла на 275% і досягла піку між третьою та четвертою годинами ночі. На станції Сафарі-Парк на заході Лахора зростання становило 15%. Агентство зазначило, що транскордонне забруднення істотно погіршило якість повітря, однак не було його єдиним джерелом: на показники також впливають місцеві викиди та метеорологічні умови.

Смог також спричинив обмеження руху на автомагістралях у Пенджабі. У вівторок увечері для всього транспорту закрили ділянку між Шамкотом і Абдул-Хакімом, а рух великогабаритного транспорту в напрямку Ханевала на відтинку Шер-Шах — Мултан призупинили.

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