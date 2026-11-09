У Нью-Делі рівень PM2,5 сягнув 879 мкг/м³ після феєрверків — Channel NewsAsia

У Нью-Делі, Індія, після святкування індуїстського фестивалю Діпавалі рівень забруднення повітря різко зріс. Уранці 9 листопада концентрація дрібнодисперсних частинок PM2,5 у районі Мандір-Марг досягла 879 мікрограмів на кубічний метр, повідомляє Channel NewsAsia.

Майже у 59 разів вище за рекомендацію ВООЗ

Показник зафіксували приблизно через вісім годин після піку запуску феєрверків. Дані навела моніторингова організація IQAir, пославшись на станцію міської влади. Така концентрація майже у 59 разів перевищує рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я добовий максимум.

Мільйони людей відзначають щорічний фестиваль вогнів феєрверками. Це погіршує зимовий смог у столиці Індії, де забруднення також пов’язують із викидами транспорту, спалюванням біомаси та роботою промисловості.

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Обмеження на феєрверки

Верховний суд Індії в листопаді дозволив обмежене використання так званих зелених феєрверків, які мають утворювати менше викидів. Водночас обмеження часто порушують.

Влада Нью-Делі, де проживає понад 30 мільйонів людей, останніми тижнями запровадила обмеження для дорожнього руху та будівництва. За даними міністерства довкілля Індії, транспорт забезпечує 23% зимового забруднення міста, спалювання біомаси, зокрема сільськогосподарських рослинних решток, — 20%, а промисловість, включно з вугільними електростанціями, — близько 9%.

Найбільша частка — 27% — припадає на вторинні частинки, що утворюються в атмосфері внаслідок реакцій газів, які викидають транспорт, промисловість, електростанції та джерела спалювання біомаси. Дослідження, опубліковане у 2024 році в журналі The Lancet Planetary Health, оцінило, що із забрудненням повітря в Індії у 2009–2019 роках були пов’язані 3,8 мільйона смертей.

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