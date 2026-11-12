У Нью-Йорку обвалився триповерховий будинок, щонайменше двоє загинули — Polsat News

У центральній частині Брукліна в Нью-Йорку, США, обвалився триповерховий будинок. Щонайменше двоє людей загинули, ще 17 дістали поранення. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані, повідомляє Polsat News з посиланням на представника пожежної служби та CNN.

Серед поранених є діти

За даними пожежної служби Нью-Йорка, 12 поранених перебувають у стабільному стані. Ще один пожежник зазнав незначних травм. Серед постраждалих — семеро дітей.

Рятувальники витягли з-під завалів щонайменше чотирьох людей. Пошукова операція триває, оскільки під уламками можуть залишатися інші постраждалі.

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Причини обвалу встановлюють

Повідомлення про інцидент надійшло близько 16:00 за місцевим часом. У районі переважає житлова забудова, а безпосередньо поруч зі зруйнованою будівлею розташований будівельний майданчик.

На першому поверсі будинку працював магазин, а на одному з верхніх поверхів було щонайменше одне помешкання. Причини обвалу розслідують.

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