У Нью-Йорку почали кримінальне розслідування обвалу з 8 загиблими — The Independent

Прокуратура Брукліна відкрила кримінальне розслідування обвалу триповерхового будинку у районі Флетбуш у Нью-Йорку, США, внаслідок якого загинули восьмеро людей, ще щонайменше 18 зазнали поранень. Будинок на Флетбуш-авеню, 1321, у середу вдень упав у котлован на сусідньому будівельному майданчику, повідомляє The Independent.

Прокурор Брукліна Ерік Гонсалес заявив, що його офіс разом із Департаментом будівель Нью-Йорка та правоохоронцями з’ясовує, чи могли злочинні дії сприяти трагедії. Причину обвалу поки не встановили. Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані повідомив, що серед загиблих були двоє дітей і двоє працівників будівництва.

Перевірка пов’язаних майданчиків

За словами Мамдані, п’ять основних суб’єктів, пов’язаних із цим будівельним майданчиком, мають стосунок приблизно до 100 інших будівельних майданчиків у місті. Департамент будівель також перевіряє ці майданчики. Мер заявив, що розслідування охоплюватиме і будівельний об’єкт, і будинок, який завалився.

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Пошуково-рятувальна операція за участю сотень рятувальників, дронів і пошукових собак тривала до трохи після 15:30 у четвер, попри дощ. За даними мера, перші екстрені служби прибули на місце протягом хвилини після обвалу. Чоловік повідомив, що з-під завалів рятувальники витягли його дружину, яка перебуває на шостому місяці вагітності.

Попередні порушення та скарга

Працівники сусіднього майданчика на Бедфорд-авеню, 2625, мали дозволи на влаштування фундаменту та земляні роботи. У березні 2026 року там видали припис про зупинення робіт після знесення одноповерхової споруди без належного захисту. У квітні видали повістку через продовження демонтажу всупереч припису; у травні заборону скасували після усунення порушень.

Передбудівельне обстеження, яке отримало USA Today, описувало північний фасад будинку як такий, що перебуває у поганому стані та має помітні тріщини. Через кілька годин після обвалу до міської служби 311 надійшла скарга з проханням перевірити, чи могли земляні роботи біля сусіднього фундаменту, стан ґрунту або ґрунтових вод сприяти руйнуванню. Два джерела в правоохоронних органах повідомили The New York Times, що цю скаргу долучать до розслідування.

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