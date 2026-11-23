У Нью-Йорку, США, 23 листопада почалися торги опціонами на акції компанії у сфері штучного інтелекту Anthropic. За першу годину було продано близько 160 тисяч опціонних контрактів, а до полудня за східним часом США цей показник зріс приблизно до 270 тисяч, повідомляє Channel NewsAsia.

Активний, але збалансований старт

За даними сервісу аналітики опціонів Mercury Alerts, Anthropic увійшла до 25 найактивніше торгованих позицій на ринку опціонів того дня. Засновник Mercury Alerts Харміт Гоїнді зазначив, що початкові торги були активними, але збалансованими: опціони на купівлю і продаж торгувалися у співвідношенні приблизно один до одного, а кількість покупців і продавців була близькою.

Опціони дають інвесторам відносно недорогий спосіб отримати експозицію до акцій компанії. Їх також використовують для хеджування ризиків або спекуляцій на зміні вартості цінних паперів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Очікування волатильності

За оцінкою Mercury Alerts, якщо темп торгів зберігався б, денний обсяг міг сягнути 550 тисяч контрактів. Це значний показник, однак менший за рекордні 1,8 мільйона контрактів, якими торгували під час запуску опціонів на SpaceX у червні.

Головний стратег Interactive Brokers Стів Сосннік заявив, що на старті торгів Anthropic не спостерігалося спекуляцій на опціонах із далекими страйк-цінами, які були характерними для перших днів торгів SpaceX. За його словами, це може пояснюватися відсутністю для Anthropic так званого фактора Маска, що привертає увагу інвесторів до пов'язаних з ним компаній.

Ціни опціонів водночас вказували на очікування трейдерів щодо щоденних коливань акцій Anthropic приблизно на 6%. Під час торгів акції компанії знизилися на 1,5% — до 87,55 долара.

Читай нас у