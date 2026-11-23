У Нью-Йорку, США, Мохаммад Дауд аль-Сааді, якого Jerusalem Post називає командиром угруповання «Катаїб Хезболла», під час судового слухання заявив про лояльність керівництву Ірану, заперечив усі висунуті проти нього обвинувачення та відмовився від призначеного судом захисника.

Заяви під час слухання

За даними видання, аль-Сааді має іранське та іракське громадянство. Після двогодинного слухання у четвер його вивели із зали суду, коли він вигукував арабською мовою.

Як повідомляє The Telegraph, під час засідання він заявив про відданість Ірану та верховному лідеру Хаменеї, а також назвав себе частиною армії Касема Сулеймані. CNN повідомляв, що підсудний не прийняв призначеного судом адвоката і вимагав, аби захисника для нього найняла родина.

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Відповідаючи на запитання про обвинувачення, аль-Сааді заявив, що вважає себе невинним, і сказав, що перебуває у стані війни.

Обвинувачення у спробах атак

У травні аль-Сааді висунули вісім пунктів обвинувачення, пов’язаних зі спробами терористичних атак проти єврейських цілей у різних країнах світу. Пізніше його також звинуватили у плануванні нападу на авіабазу Королівських військово-повітряних сил Великої Британії у Ферфорді, коли він уже перебував під вартою у США.

Під час слухання аль-Сааді також заявив, що раніше мав справу із судами, назвав себе важливим державним діячем у своїй країні та фахівцем з історії. Крім того, він стверджував, що протягом 12 років переслідував ФБР і «Моссад» та подавав проти них позови в іранських та іракських судах.

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