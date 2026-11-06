У Нью-Йорку виявили піки хімічного впливу в манікюрних салонах — News-Medical

Дослідники зафіксували повторювані короткочасні піки концентрацій хімічних речовин у повітрі п’яти манікюрних салонів Нью-Йорка. Такі коливання можуть залишатися непомітними за оцінювання, що спирається лише на середні показники за всю робочу зміну, повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Risk Analysis.

Вимірювання впродовж тижня

Науковці протягом тижня щохвилини відстежували якість повітря в салонах. Роботу очолив фахівець із гігієни праці та промислової гігієни А. Майкл Ієрарді з Вищої школи громадського здоров’я та політики охорони здоров’я Міського університету Нью-Йорка. Для спостережень поєднали безперервний моніторинг за допомогою фотойонізаційного детектора з відбором зразків через трубки термодесорбції, що дають змогу визначати окремі хімічні речовини.

Найчастіше в повітрі виявляли етилацетат, ацетон, н-бутилацетат і метилацетат — швидковипаровувані розчинники, які використовують, зокрема, в лаках і засобах для зняття покриття. Їхні рівні загалом були вищими, ніж у ксиленів, метилметакрилату, бензену та етилметакрилату. Метакрилати пов’язують із матеріалами для штучних нігтів.

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Оцінка потенційних ризиків

Бензен у повітрі салонів виявляли в низьких концентраціях. Водночас розрахунковий довічний ризик раку за деяких сценаріїв впливу перевищував орієнтир Агентства з охорони довкілля США — один випадок на мільйон — у кількох салонах. Оцінки неонкологічних ризиків здебільшого не перевищували відповідний орієнтир, однак верхня межа розрахунків була вищою за нього в салоні з найбільшими зафіксованими концентраціями летких органічних сполук.

Автори зазначили, що професійні ліміти впливу зазвичай розраховані на здорових невагітних дорослих чоловіків за стандартної восьмигодинної зміни. На їхню думку, це може недостатньо враховувати потреби працівниць репродуктивного віку, які становлять значну частину персоналу манікюрних салонів. Дослідження не оцінювало симптоми працівників і не встановлювало джерел кожного окремого піку концентрацій, але його результати підтримують використання показників пікових значень разом із середніми показниками за зміну.

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