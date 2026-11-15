У Ніїгаті відбувся мітинг за повернення Мегумі Йокоти — The Japan Times

У Ніїгаті, Японія, провели мітинг напередодні 49-ї річниці викрадення Мегумі Йокоти до Північної Кореї. Близько 700 учасників закликали активізувати зусилля для її якнайшвидшого повернення додому, повідомляє The Japan Times.

Викрадення школярки

Мегумі Йокоту викрали 15 листопада 1977 року в Ніїгаті, адміністративному центрі однойменної префектури. Тоді їй було 13 років і вона навчалася в молодшій середній школі.

До учасників заходу онлайн звернулася мати жінки, 90-річна Сакіе Йокота. Вона сказала, що продовжує докладати зусиль і молитися про зустріч із дочкою, поки дозволяє здоров'я.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклик до переговорів із КНДР

Молодший брат Мегумі, 58-річний Такуя Йокота, який очолює Асоціацію сімей жертв викрадень Північною Кореєю, заявив, що у його пам'яті сестра досі залишається 13-річною. Він закликав японський уряд провести саміт із Північною Кореєю, щоб розв'язати проблему японців, викрадених до цієї країни десятиліття тому.

У мітингу також взяла участь колишня викрадена Хітомі Сога. Її разом із матір'ю Мійосі Согою викрали до Північної Кореї у 1978 році. Сога повернулася до Японії разом із чотирма іншими жертвами викрадення, однак місцеперебування її матері досі невідоме. Вона сказала, що їй боляче не мати змоги нічого зробити як дочці, та висловила бажання знову піклуватися про матір.

Читай нас у