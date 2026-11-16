У Норвегії близько 100 тисяч птахів знищили або визначили для знищення — Anadolu Agency

У Норвегії близько 100 тисяч голів свійської птиці вже знищили або визначили для знищення через спалах високопатогенного пташиного грипу. Це найбільший зафіксований спалах хвороби серед комерційних птахоферм країни — як за кількістю уражених господарств, так і за географією поширення.

Ризик для постачання яєць і курятини

Генеральна директорка Норвезького управління з безпеки харчових продуктів Інгунн Мідттун Ґодал заявила, що поки зарано визначати, чи призведе спалах до дефіциту яєць та курятини норвезького виробництва. Водночас відомство стежить за можливим впливом ситуації на продовольче забезпечення, повідомляє Anadolu Agency.

Управління контактує з Норвезьким сільськогосподарським агентством, яке відповідає за продовольче постачання країни. За потреби агентство може збільшити імпорт яєць і курятини.

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Інфекції в трьох регіонах

Сім випадків інфекції виявили у фюльке Акерсгус, Ругаланн і Агдер. Влада вважає, що випадки можуть бути пов'язані з фермою, яка постачала молодняк птиці ще шести господарствам. Інфекцію підтвердили на початковій фермі та у п'яти з шести господарств-отримувачів.

У неділю норвезька влада запровадила суворіші обмеження, щоб стримати подальше поширення хвороби.

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