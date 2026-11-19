У Норвегії велике багатоцентрове дослідження не виявило переконливих доказів того, що гіосцину бутилбромід або натрію гідрокарбонат збільшують частоту спонтанних вагінальних пологів після індукції у жінок, які народжують уперше. Як повідомляє News-Medical, результати випробування опублікували в журналі The BMJ.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 2963 жінки із середнім віком 31 рік, які очікували на одну дитину в доношений термін і проходили індукцію пологів у 11 лікарнях Норвегії. Дослідження проводили з 4 січня 2023 року до 29 січня 2025 року.

На початку активної фази пологів жінок випадково розподілили на чотири групи. Вони отримували пероральний натрію гідрокарбонат та внутрішньовенний гіосцину бутилбромід, один із препаратів разом із плацебо або подвійне плацебо. Препарати повторно вводили кожні чотири години, але не більш як тричі.

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Результати чотирьох груп

Спонтанні вагінальні пологи без застосування щипців, вакуум-екстракції чи кесаревого розтину відбулися у 57% учасниць, які отримали комбінацію двох препаратів: 422 із 741. У групі натрію гідрокарбонату показник становив 61% — 445 із 734, у групі гіосцину бутилброміду також 61% — 449 із 741. У групі подвійного плацебо спонтанні вагінальні пологи відбулися у 56% учасниць, або у 422 із 747.

Жодна з цих відмінностей не досягла визначеного дослідниками порога статистичної значущості. Автори зазначили, що невеликий позитивний ефект препаратів повністю виключити не можна, однак результати не підтримують їхнє рутинне застосування під час пологів після індукції. Серйозні небажані явища були подібними в усіх групах, а тяжких захворювань, пов’язаних із лікуванням, не зафіксували.

Дослідники також вказали на обмеження: препарати вводили на початку активної фази пологів незалежно від перебігу ранньої фази, а до випробування не залучали жінок, які не володіли норвезькою або англійською мовами. Водночас учасниці, медичний персонал, дослідники та оцінювачі результатів не знали про розподіл за групами, що зменшувало ризик упередженості.

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