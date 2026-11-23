У Норвегії річне клінічне дослідження третьої фази не виявило користі нікотинаміду рибозиду для людей із ранньою стадією хвороби Паркінсона. Учасники, які приймали добавку, мали дещо гірші показники за основною шкалою оцінювання симптомів, ніж група плацебо, хоча різниця була меншою за поріг, який зазвичай вважають клінічно значущим.

Як повідомляє News-Medical, у дослідженні NOPARK взяли участь 410 людей віком від 35 років, яким діагностували хворобу Паркінсона протягом попередніх двох років. Випробування проводили на 11 майданчиках у Норвегії. 206 учасників двічі на день отримували по 500 мг нікотинаміду рибозиду, ще 204 — плацебо. Лікування тривало 52 тижні, а прихильність до нього в обох групах становила близько 99%.

Результати оцінювання симптомів

За рік загальний показник симптомів за шкалою MDS-UPDRS у групі нікотинаміду рибозиду зріс на 2,45 бала, тоді як у групі плацебо він зменшився на 0,27 бала. Різниця становила 2,72 бала. Добавка також не продемонструвала переваг у показниках рухових симптомів, повсякденного функціонування та змінах зв’язування дофамінового транспортера за даними сканування мозку.

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Окремо учасники, які приймали нікотинамід рибозид, мали гірші результати за шкалою немоторних симптомів, до яких належать порушення сну, зміни настрою та когнітивні труднощі. Показники якості життя в цій групі також були дещо нижчими, хоча це був додатковий дослідницький параметр.

Рівень NAD зріс лише в крові

Нікотинамід рибозид є попередником нікотинамідаденіндинуклеотиду, або NAD — молекули, важливої для низки клітинних процесів. Дослідники зафіксували, що загальний рівень NAD у крові в групі добавки був приблизно на 30 мкМ вищим. Водночас у підгрупі зі 159 учасників спектроскопія не показала статистично значущої різниці у співвідношенні NAD до ATP-α у мозку на 52-му тижні.

Частота небажаних явищ загалом була подібною: 54,6% у групі добавки та 53,7% у групі плацебо. Артеріальну гіпертензію та дефіцит фолатів чисельно частіше реєстрували серед тих, хто приймав нікотинамід рибозид. Автори дослідження дійшли висновку, що результати не підтримують застосування цієї добавки як засобу для уповільнення перебігу чи симптоматичного лікування ранньої хвороби Паркінсона.

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