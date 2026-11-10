У носіїв мутації Гантінгтона виявили ранній маркер ураження нейронів — News-Medical

Дослідники Інституту досліджень Сан-Пау в Барселоні, Іспанія, виявили ознаки ураження нейронів у частини людей із мутацією, що спричиняє хворобу Гантінгтона, ще до появи рухових або когнітивних порушень та помітної втрати об’єму мозку. Як повідомляє News-Medical, про це свідчить підвищений рівень нейрофіламенту легкого ланцюга (NfL) — білка-маркера ушкодження нейронів.

Дані двох когорт

Дослідження, опубліковане в журналі Movement Disorders, охопило 296 учасників барселонської когорти BCN-HD та міжнародної когорти HDClarity. Науковці зіставили рівні біомаркерів у спинномозковій рідині й крові з клінічними оцінками та даними візуалізації головного мозку.

У барселонській когорті підвищений рівень NfL у спинномозковій рідині мали 78% учасників на нульовій стадії хвороби, а в плазмі крові — 59%. У міжнародній когорті цей показник у спинномозковій рідині був підвищений у 53% учасників на цій стадії. Референтні пороги визначали за даними людей без генетичної мутації з урахуванням віку та статі.

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Оцінка ранньої стадії

Хвороба Гантінгтона пов’язана з мутацією гена HTT і з часом може впливати на рухи, когнітивні здібності, поведінку та самостійність людини. За системою HD-ISS, нульова стадія охоплює носіїв мутації без симптомів і без виявлених структурних змін мозку. На першій стадії фіксують втрату об’єму базальних гангліїв, на другій з’являються рухові або когнітивні порушення, а на третій знижується функціональна незалежність.

Учасники з підвищеним NfL, за прогностичними моделями, були ближчими до розрахункового клінічного початку хвороби. Медіанна оцінка часу до появи симптомів для них становила приблизно 10–13 років, тоді як для людей із рівнем білка нижче референтного порогу — близько 23–24 років. Автори наголошують, що це не результати багаторічного спостереження учасників до початку симптомів, а розрахункові оцінки.

Вищі концентрації NfL також пов’язувалися з більшою втратою об’єму структур мозку, залучених у хворобу Гантінгтона, та гіршими показниками клінічних оцінок. Дослідники зафіксували сильний зв’язок між рівнями NfL у плазмі та спинномозковій рідині, хоча аналіз останньої краще розрізняв найраніші стадії. Перед ширшим застосуванням такого підходу потрібно підтвердити референтні пороги та його здатність прогнозувати клінічні зміни.

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