У Новій Зеландії достроково проголосували понад 500 тисяч виборців — The Rio Times

У Новій Зеландії понад 500 тисяч людей проголосували достроково за тиждень до загальних виборів, призначених на 7 листопада. Дострокове голосування розпочалося 26 жовтня, а виборча комісія країни відкрила дільниці по всій країні. Про це повідомляє The Rio Times.

За перші два дні дострокового голосування комісія нарахувала 175 748 поданих бюлетенів. Голосування для громадян Нової Зеландії за кордоном почалося 21 жовтня. Виборча комісія не публікує даних про політичні вподобання тих, хто голосує достроково, тому наразі невідомо, які сили можуть отримати перевагу від високої активності.

Опитування показують різних лідерів

Опитування Reid Research, проведене 20–26 жовтня серед тисячі респондентів, віддало перевагу Лейбористській партії: 30,6% проти 24,8% у Національної партії. Зелені у цьому дослідженні мають 14,5%, ACT — 10,1%, New Zealand First — 9,9%, а партія Opportunity — 7,2%.

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Натомість опитування Verian, оприлюднене 27 жовтня, зафіксувало лідерство Національної партії з результатом 29% проти 27% у лейбористів. Зелені у ньому набирають 15%, ACT — 12%, New Zealand First — 10%, а Opportunity — 6%.

Значення малих партій

Нова Зеландія застосовує змішану пропорційну виборчу систему: партії отримують мандати приблизно відповідно до своєї частки голосів за партійними списками. Для потрапляння до парламенту партії зазвичай потрібно подолати п’ятивідсотковий бар’єр, тож результат Opportunity може бути важливим для формування майбутньої коаліції.

Нинішній уряд очолює лідер Національної партії, прем’єр-міністр Крістофер Лаксон. Основний опозиційний блок очолює лідер Лейбористської партії Кріс Гіпкінс. Голосування в день виборів триватиме 7 листопада до 19:00 за новозеландським часом, а офіційні результати очікують 27 листопада після підрахунку спеціальних бюлетенів. Поліція також перевіряє заяви двох людей, які стверджували, що проголосували більше одного разу; достовірність цих тверджень не підтверджена.

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