У Новій Зеландії після підрахунку понад 95% бюлетенів правляча Національна партія та опозиційна Лейбористська партія набрали трохи менш як по 30% голосів. За прогнозом Виборчої комісії, чинна трипартійна коаліція на чолі з Національною партією може мати перевагу у два мандати в парламенті.

Між двома найбільшими партіями зберігається розрив у кілька тисяч голосів. Прем’єр-міністр Крістофер Лаксон заявив прихильникам в Окленді, що Національна партія наразі є найбільшою у парламенті й має шлях до формування наступного уряду, однак назвав результат надто близьким, щоб оголошувати підсумок.

Офіційні результати оприлюднять 27 листопада

Лідер лейбористів Кріс Гіпкінс також сказав, що для з’ясування остаточних результатів знадобиться час. Як повідомляє Jerusalem Post, спеціальні голоси, зокрема від виборців за кордоном і людей, які голосували поза своїм виборчим округом, не враховуватимуть до оголошення офіційних результатів 27 листопада.

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Такі голоси зазвичай частіше підтримували ліві сили, а після їх підрахунку праві партії втрачали частину підтримки. Вони також можуть бути важливими в округах, де між кандидатами Національної та Лейбористської партій триває тісна боротьба.

Можлива роль Opportunity Party

Якщо коаліція на чолі з Національною партією втратить більшість після остаточного підрахунку, їй або лівій коаліції для формування уряду може знадобитися підтримка центристської Opportunity Party. За прогнозами, ця партія може вперше потрапити до парламенту.

Вибори відбулися на тлі слабкого економічного зростання, тиску на сімейні бюджети та зростання безробіття до 5,7% у третьому кварталі — найвищого рівня за 11 років. Серед головних питань для виборців також були стан системи охорони здоров’я, лікарень і доступність житла.

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