У Новій Зеландії розпочалося голосування на загальних виборах — Anadolu Agency

У Новій Зеландії розпочалося голосування на загальних виборах, за підсумками яких має бути сформовано новий уряд. Участь у голосуванні можуть взяти понад 3,7 млн виборців.

Графік голосування

Виборчі дільниці в країні відкрилися о 9:00 за місцевим часом, що відповідає 20:00 GMT у п’ятницю, та працюватимуть до 19:00 за місцевим часом. Попередній підрахунок голосів розпочнеться після закриття дільниць, а остаточні результати очікуються до 27 листопада.

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Учасники виборів

Як повідомляє Anadolu Agency, у виборах беруть участь правляча Національна партія та лейбористи — лівоцентристська опозиційна сила. Серед інших великих учасників — Партія зелених, ACT New Zealand і New Zealand First.

Також у виборах беруть участь менші партії, зокрема Te Pati Maori та Opportunity Party. Серед нових політичних сил є Free Palestine Party. Її лідер Пол Гопкінсон раніше заявляв Anadolu Agency, що партія прагне винести палестинське питання на передній план виборчої кампанії.

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