У Новому Південному Уельсі наймуть 129 охоронців для лікарень — ABC News Australia

Уряд австралійського штату Новий Південний Уельс планує найняти 129 додаткових штатних працівників охорони для 27 лікарень. Оголошення збіглося в часі з повідомленням про ймовірний напад на двох медсестер у лікарні Concord у Сіднеї, повідомляє ABC News Australia.

Ймовірний напад на медсестер

За даними поліції Нового Південного Уельсу, у вівторок 44-річну пацієнтку стримали та ввели їй седативні препарати після того, як вона нібито напала на двох медсестер віком 34 і 57 років. Правоохоронців повідомили про інцидент через три години.

Обидві медсестри потребували медичної допомоги. Міністр охорони здоров’я штату Раян Парк заявив, що одна з них зламала зап’ястя. За інформацією поліції, пацієнтка залишалася в лікарні, а обставини інциденту розслідують.

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Додаткова охорона для лікарень

Парк повідомив, що нових охоронців направлять до 27 лікарень штату. За його словами, додатковий персонал має полегшити роботу з пацієнтами, відвідувачами та іншими людьми, які можуть створювати складні ситуації в медзакладах.

Секретар профспілки Health Services Union Джерард Гейз заявив, що збільшення штату охорони дасть змогу запобігати інцидентам, а не лише реагувати на них. Охоронець лікарні Royal North Shore Брюс Роулінг розповів, що в медзакладі приблизно на 650 ліжок зазвичай одночасно працюють чотири охоронці.

Роулінг також заявив, що неодноразово травмувався на роботі, зокрема вивихнув великий палець руки, коли стримував пацієнта. За даними матеріалу, найбільше насильницьких інцидентів трапляється у великих лікарнях із завантаженими відділеннями невідкладної допомоги. Парк пов’язав зростання насильства в таких відділеннях зі змінами у вживанні наркотиків, зокрема метамфетаміну.

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