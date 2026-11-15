У Новому Південному Уельсі прогнозували вітер понад 120 км/год — The Guardian

У штаті Новий Південний Уельс в Австралії 15 листопада прогнозували небезпечні суперосередкові грози з великим градом і руйнівними поривами вітру. За даними The Guardian, у північно-східній частині штату град міг перевищити 5 см у діаметрі, а швидкість вітру — 120 км/год.

Негода на сході Австралії

Старша метеорологиня Бюро метеорології Сара Скаллі заявила, що неділя мала стати «ще одним великим днем штормів». За її словами, сильні грози спричиняє південна зміна погоди, яка рухається вздовж узбережжя Нового Південного Уельсу та може стати чинником для розвитку потужних суперосередкових гроз.

У ширшій зоні — від внутрішніх районів гір на схід від Сіднея до південно-східних і центральних частин Квінсленду — очікували град до 2 см, пориви вітру понад 90 км/год, зливи та раптові паводки. У Сіднеї також прогнозували грози й дощ, однак вони мали бути менш інтенсивними, ніж у північних районах штату.

Напередодні зливи пройшли значною частиною півночі та сходу Нового Південного Уельсу, а також Квінсленду. У Голберні зафіксували пориви вітру до 98 км/год, а в районі Коффс-Гарбора випало від 30 до 50 мм опадів.

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Удар блискавки на пляжі

Удень 14 листопада блискавка влучила в чоловіка віком близько 20 років, який купався на пляжі Етталонг на Центральному узбережжі Нового Південного Уельсу. Інші плавці витягли його з води, а працівники екстрених служб проводили серцево-легеневу реанімацію до прибуття парамедиків швидкої допомоги.

Чоловіка у важкому стані доправили до лікарні в Госфорді, а згодом перевели до лікарні Royal North Shore. Уранці 15 листопада, за словами представника лікарні, його стан оцінювали як критичний, але стабільний. Очевидці розповіли, що біля пляжу було ясно й сонячно, хоча вдалині в напрямку Госфорда було видно грозову активність. Блискавка може вдарити на відстані до 30 км від центру грозової комірки.

На 16 листопада ризик сильних гроз прогнозували для району Північних річок у Новому Південному Уельсі та південного сходу Квінсленду, зокрема Брісбена, Голд-Коста й Саншайн-Коста. Поблизу кордону штатів, за оцінкою синоптиків, могла формуватися прибережна улоговина з системою низького тиску. Вона могла принести від 30 до 70 мм опадів до ранку вівторка, однак обсяги дощу залежатимуть від її розташування відносно узбережжя.

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