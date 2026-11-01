У Новому Південному Уельсі стартував викуп зброї — ABC News Australia

У штаті Новий Південний Уельс в Австралії розпочалася 12-місячна програма викупу вогнепальної зброї у ліцензованих власників. Вона є частиною загальнонаціональної схеми, яку прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе оголосив після терористичного нападу в Бонді. До програми наразі погодилися долучитися лише Новий Південний Уельс і Австралійська столична територія, а Західна Австралія провела власний викуп зброї у 2024 році, повідомляє ABC News Australia.

Ліміти для власників зброї

Одним із чинників, що впливатимуть на попит у межах програми, є ліміти на кількість одиниць зброї у власності однієї людини. Для мисливців-аматорів ліміт становить чотири одиниці. Спортивні стрільці, фермери, фахівці з контролю хребетних шкідників та інші професійні категорії зможуть володіти до 10 одиницями.

Ці ліміти вже застосовують до тих, хто хоче придбати нову зброю, однак для чинних власників їх ще не формалізували. Власники поки не зобов’язані здавати зброю, оскільки влада завершує підготовку правил, зокрема щодо можливих винятків. Для мисливців-аматорів винятків не планують.

Водночас уряд пропонує механізм, за яким окремим власникам можуть дозволити зберігати понад 10 одиниць зброї за погодженням комісара поліції. Міністерка поліції штату Ясмін Кетлі як приклади назвала фермерів, які мають кілька господарств, і спортсменів високого рівня, яким може бути потрібна різна зброя для змагань.

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Як працюватиме викуп

Зареєстровані власники, які хочуть долучитися до програми, мають забронювати прийом через сайт NSW Police Gun Safe. Наразі запис доступний у шести поліцейських дільницях — у Даббо, Гріффіті, Графтоні, Пенріті, Сазерленді та Нареллані. За словами Кетлі, усі доступні записи вже заповнені. На початку грудня бронювання планують відкрити ще у 34 дільницях.

На першому етапі учасники можуть отримати від 450 до 1000 австралійських доларів залежно від типу зданої зброї. На другому етапі наступного року за цінніші зразки планують виплачувати до 10 тисяч австралійських доларів, однак деталі цього етапу ще не визначили.

Противники програми, зокрема фермери та опозиційні політики, критикують її. Коаліція пообіцяла скасувати ліміти для фермерів і спортивних стрільців у разі перемоги на виборах. Лідер One Nation у штаті Майк Ньюман також заявив про намір скасувати і ліміти, і саму програму викупу.

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