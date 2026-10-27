У Новому Тайбеї оштрафували оператора сайту за QR-коди на знаках паркування — Taipei Times

Влада Нового Тайбея на Тайвані оштрафувала оператора вебсайту, який розмістив QR-коди з посиланням на сервіс оплати паркування під офіційними знаками громадського паркування в районі Тамсуй. Додаткові коди могли створити враження, що вони є частиною державної послуги, повідомляє Taipei Times.

Скарги жителів і перевірка

Жителі помітили підозрілі знаки для оплати паркування в кількох місцях району Тамсуй. Вони повідомили про це старосту району, який звернувся до поліції.

Поліція та міський департамент транспорту встановили, що QR-код вів на легітимний вебсайт для оплати паркування. Водночас приватним компаніям заборонено розміщувати рекламу на громадських знаках, тому оператора оштрафували за порушення Закону про утилізацію відходів.

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Згідно зі статтею 27 цього закону, за розміщення реклами без дозволу передбачено штраф від 1 200 до 100 000 нових тайванських доларів.

Попередження для водіїв

Поліція закликала не довіряти незнайомим QR-кодам на громадських знаках, оскільки зловмисники можуть використати їх для викрадення грошей або персональних даних. Водіям порадили перевіряти посилання в державних органах або телефонувати за номером 110.

Департамент транспорту наголосив, що паркомати є громадськими об’єктами, а не місцем для приватної реклами. Відомство заявило, що посилить контроль разом із поліцією та департаментом охорони довкілля Тайбея. Єдиними платформами для самостійної оплати придорожнього паркування названо застосунки Parking Loudspeaker і Space4Car. Водіям також рекомендували дотримуватися інформації на паркувальних квитках і сплачувати через міський сайт або магазини зручності.

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