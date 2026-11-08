У Новому Тайбеї відбувся фестиваль Дівалі — Taipei Times

У місті Новий Тайбей на Тайвані 7 листопада відбувся щорічний фестиваль Дівалі, присвячений індійській культурі, музиці та кухні. Захід пройшов на Рибальській пристані в Тамсуї, повідомляє Taipei Times.

Свято індійської культури

Фестиваль спільно організували Індійсько-тайбейська асоціація та уряд Нового Тайбея. У програмі були традиційні й сучасні індійські танці, музика та кіоски з їжею, де пропонували, зокрема, наан і карі. Захід тривав з 16:00 до 20:30.

Дівалі, також відомий як Фестиваль вогнів, символізує перемогу світла над темрявою і добра над злом, а також традиційно пов'язується з добробутом і новими починаннями, зазначила Індійсько-тайбейська асоціація.

На церемонії відкриття були генеральний секретар Ради національної безпеки Тайваню Джозеф Ву, заступниця міністра закордонних справ Гер Баушуань і радник уряду Нового Тайбея Ке Цін-чжун. Разом із представником Індії на Тайвані Нінадом Дешпанде вони запалили традиційні олійні лампи — дії.

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Запуск рейсів EVA Air

Дешпанде заявив, що цьогорічне святкування стало важливою подією у відносинах Індії та Тайваню, оскільки EVA Air планує запустити прямі рейси між Тайбеєм і Нью-Делі з 1 грудня. За його словами, цей маршрут має стати містком для поглиблення ділових, туристичних, культурних і людських зв'язків.

Запуск рейсів має відновити пряме пасажирське сполучення між Тайбеєм і Нью-Делі після шестирічної перерви. China Airlines, яка раніше обслуговувала цей маршрут, припинила польоти у 2020 році під час пандемії COVID-19. Індійсько-тайбейська асоціація також роздала два квитки в обидва боки на майбутні рейси EVA Air.

Окремою частиною програми став виступ концертного оркестру муніципальної старшої школи Ченгун у Тайбеї. Учнівський колектив із понад 70-річною історією виконав добірку класичних індійських музичних творів.

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