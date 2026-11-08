У Новому Тайбеї запустили платформу для повідомлень про кореневу гниль — Taipei Times

Бюро сільського господарства Нового Тайбея на Тайвані запустило онлайн-платформу для повідомлень про буру кореневу гниль дерев. Сервіс дає змогу користувачам за допомогою телефону визначити місце розташування дерева, завантажити фотографії та повідомити про виявлені ознаки хвороби, повідомляє Taipei Times.

Карта осередків захворювання

Директор бюро Чень Ши-хуей заявив, що бура коренева гниль є грибковим захворюванням, яке уражає коріння дерев. Воно спричиняє гниття коренів і основи стовбура, через що зростає ризик падіння дерев.

За його словами, хворобу складно виявити на ранній стадії, вона є дуже заразною та може поширюватися у великих масштабах. Чень зазначив, що для стримування поширення важливі оперативні повідомлення і точне видалення.

Раніше інформацію про такі випадки збирали переважно під час патрулювань і перевірок, які проводили працівники районних адміністрацій або шкіл. За словами Ченя, цей підхід не давав повної картини поширення захворювання в місті.

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Нова платформа формує карту осередків бурої кореневої гнилі, узагальнюючи повідомлення та дані за останні п'ять років. На ній можна переглянути райони виявлення, географічні координати, відповідальні установи та перебіг розгляду кожного випадку.

На які ознаки звертати увагу

Серед ознак ураження дерев посадовці назвали неприродне пожовтіння або в'янення листя, а також сітчастий грибковий наліт біля основи стовбура. Людей, які помітили такі симптоми, закликали визначити місце розташування дерева, сфотографувати його та передати інформацію через платформу.

Отримані повідомлення мають допомогти оновлювати дані про осередки хвороби та визначати райони, де насамперед слід проводити профілактичні огляди.

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