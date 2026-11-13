У Пакистані 11 людей загинули після падіння мікроавтобуса в річку — Dawn

В окрузі Гізер у Гілгіт-Балтистані на півночі Пакистану пасажирський мікроавтобус упав у річку Ясін. Унаслідок аварії загинули 11 людей, ще двоє дістали поранення, повідомляє Dawn.

Автобус прямував до долини Ясін

За даними місцевої поліції, аварія сталася ввечері в четвер поблизу мосту Морках. Мікроавтобус їхав із міста Гілгіт до долини Ясін, коли водій втратив керування, після чого транспортний засіб упав у річку.

Спочатку рятувальники виявили тіла десяти пасажирів, серед яких були дві жінки. Також із місця аварії доправили трьох постраждалих, зокрема дитину, до цивільної лікарні в Гупісі.

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Серед загиблих було немовля

Згодом поліція уточнила, що кількість загиблих зросла до 11 осіб, серед них — немовля. Після оновлення даних правоохоронці повідомили про двох поранених.

Загиблі та постраждалі були жителями долини Ясін. Поліція розпочала розслідування, щоб встановити причину аварії.

Головний міністр Гілгіт-Балтистану Амджад Хуссейн висловив співчуття родинам загиблих. Він доручив місцевій адміністрації, рятувальним службам і працівникам охорони здоров’я забезпечити пораненим своєчасне перевезення до лікарень та необхідну медичну допомогу.

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