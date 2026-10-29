У Пакистані 294 людей запідозрили у крадіжці зрошувальної води — Dawn

У Сахівалі, Пакистан, щодо 294 фермерів та інших людей зареєстрували справи за підозрою в незаконному відведенні води для зрошення. Серед фігурантів є представники електростанції Saif Power Plant у Кадірабаді, а також представники політичних партій і фермерських організацій, повідомляє Dawn.

Підозри у пошкодженні водовідводів

За даними місцевого управління іригації, справи стосуються випадків, зафіксованих упродовж останніх п’яти місяців у кількох селах району. Виконавчий інженер каналу Lower Bari Doab Талха повідомив, що уряд провінції доручив відомству посилити боротьбу з крадіжками води.

За версією управління, у низці сіл люди нібито пошкоджували водовідводи, щоб спрямовувати зрошувальну воду на власні поля та ділянки інших землекористувачів. Такі епізоди зафіксували, зокрема, у Chak 63/5-L, Chak 62/5-L, Chak 61/5-L, Chak 65/5-L, Chak 56/5-L, Chak 66/5-L, також відомому як Каторвала, та Chak 48/5-L.

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Поліція розслідує 12 справ

В одному з епізодів у Chak 61/5-L справу зареєстрували щодо Арслана та ще 54 людей. В іншому випадку в Chak 56/5-L серед підозрюваних назвали керівника Saif Power Plant Муніра Ахмеда Балоча та інших осіб. Їх підозрюють у пошкодженні водовідводу та незаконному перенаправленні води.

Іригаційне відомство передало матеріали до поліції. Поліція Юсуфвала зареєструвала 12 справ за статтями 163, 166, 170 і 175 Закону Пенджабу про іригацію, дренаж і річки 2023 року за скаргою субдивізійного посадовця Мухаммада Сакіба Алі. Розслідування триває, арештів у цих справах не було.

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