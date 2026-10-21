У Пакистані адвоката підозрюють у нападі на суддю — Dawn

У Равалпінді в Пакистані цивільний суддя дістав тяжкі травми під час імовірного нападу адвоката в судовому комплексі. Як повідомляє Dawn, інцидент стався у вівторок після словесної суперечки між суддею та адвокатом.

Травми голови та госпіталізація

За даними джерел видання, адвокат, якого позначили ініціалами A.N., взяв склянку та кинув її в бік судді. Суддя, ідентифікований ініціалами M.M., зазнав порізів голови, після чого почалася кровотеча.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Потерпілого доправили до лікарні імені Беназір Бхутто. Лікарі наклали на рани на голові п’ять або шість швів. Поліція розгорнула охорону в лікарні для забезпечення безпеки судді. Він також пройшов судово-медичне обстеження.

Справу зареєстрували за антитерористичною статтею

Після отримання висновку медичного обстеження поліція зареєструвала проти підозрюваного FIR у відділку Civil Lines. Справу відкрили за статтею 7 пакистанського Закону про боротьбу з тероризмом. Текст зареєстрованого документа був опечатаний поліцією.

Читай нас у