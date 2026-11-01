У Пакистані авто та мотоцикл впали в канал після зіткнення, загинули двоє — Dawn

У Мултані, Пакистан, двоє людей загинули, ще двоє дістали тяжких травм після зіткнення автомобіля з мотоциклом поблизу Сільськогосподарського університету імені Мухаммада Наваза Шаріфа. Після аварії обидва транспортні засоби впали в канал, повідомляє Dawn.

Загиблі та постраждалі

На мотоциклі їхали четверо людей, зокрема дві жінки. На місці загинули 27-річний Білал та його 24-річна дружина Собія, які зазнали травм голови.

Тяжко травмованих 19-річну Саадію та дворічну Хур, доньку Білала, доправили до лікарні Ніштар. Водій автомобіля після аварії залишив місце події.

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Рятувальні служби розпочали операцію з вилучення автомобіля й мотоцикла з каналу, а також пошукові роботи.

Статистика викликів рятувальників

За добу служба Rescue 1122 в окрузі Мултан відреагувала на 469 надзвичайних ситуацій і врятувала 472 людини. Із цих викликів 437 надійшли з міста Мултан, 19 — із Шуджабада, ще 13 — із Джалалпур-Пірвали.

За цей період в окрузі зафіксували 105 дорожніх аварій і 272 випадки, що потребували медичної допомоги. Також рятувальники повідомили про чотири пожежі, 10 інцидентів, пов’язаних зі злочинами, та 12 випадків падіння.

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