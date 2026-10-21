У Пакистані автобус перекинувся на трасі, загинули 10 людей — Dawn

У Пакистані на шосе Інд у техсілі Рожхан округу Раджанпур пасажирський автобус зіткнувся з дорожнім розділювачем і перекинувся. Загинули 10 людей, ще 44 дістали поранень, повідомляє Dawn з посиланням на службу порятунку Rescue 1122.

Аварія сталася вранці

ДТП сталася близько 5:45 у районі Бангла-Хідаят. За даними рятувальників, автобус рухався на великій швидкості, врізався в розділювач і перекинувся. Серед загиблих — семеро чоловіків, дві жінки та дівчинка.

Тридцять вісьмох постраждалих лікували в окружній лікарні Раджанпура. Ще чотирьох людей із критичними травмами скерували до Дера-Газі-Хана, а двох тяжкопоранених — до лікарні Шейха Заєда в Рахім-Яр-Хані.

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Водія взяли під варту

До реагування на аварію залучили 10 машин швидкої допомоги, два рятувальні автомобілі та 35 рятувальників із Раджанпура, Джампура та Рожхана. На місце також прибули заступник комісара округу Раджанпур Імран Ранджа, керівник окружної поліції та помічник комісара.

Поліція зареєструвала справу, у якій фігурує водій автобуса. У протоколі, з яким ознайомилося Dawn, зазначено, що автобус рухався на високій швидкості, а заявник звинуватив водія в недбалості. За словами Імрана Ранджі, водія взяли під варту; він перебуває на лікуванні в лікарні.

За даними Rescue 1122, у провінції Пенджаб щодня реєструють приблизно 1352 дорожньо-транспортні пригоди, у яких у середньому гинуть 14 людей.

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