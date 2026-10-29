У Пакистані автобус упав у канал, загинули п’ятеро людей — Dawn

У пакистанському окрузі Хафізабад пасажирський автобус упав у дренажний канал, унаслідок чого щонайменше п’ятеро людей загинули, ще 27 дістали поранення. Про це повідомляє Dawn з посиланням на рятувальну службу Rescue 1122.

Автобус прямував до Чініота

Аварія сталася в районі Фатехкі техсілу Пінді-Бхаттіан у провінції Пенджаб. За даними рятувальників, автобус їхав із Райвінда до Чініота.

Автобус втратив керування, коли водій виконував розворот на мосту через дренажний канал. Представники Rescue 1122 заявили, що водій не впорався з керуванням через перевищення швидкості.

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Рятувальна операція

На місце аварії прибули бригади Rescue 1122. Постраждалим надали першу допомогу, після чого їх доправили до найближчої лікарні. За попереднім оновленням рятувальників, 13 травмованих пасажирів доставили до лікарні техсілу Пінді-Бхаттіан.

За сприяння місцевої влади автобус підняли краном, після чого під ним виявили тіла п’ятьох загиблих. Рятувальники продовжували пошуки, оскільки припускали, що під уламками могли залишатися інші пасажири.

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