У Пакистані автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули 11 людей — Dawn

Поблизу міста Пакпаттан у пакистанській провінції Пенджаб пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок аварії загинули 11 людей, ще 33 дістали поранення, повідомляє Dawn.

Рятувальна операція тривала три години

За даними служби екстреної допомоги Rescue 1122, восьмеро постраждалих зазнали легких травм. Ще 25 людей доправили до окружної лікарні Пакпаттана.

Зіткнення сталося на дорозі Депалпур між автобусом, який прямував із Мултана до Касура, та вантажівкою, що рухалася назустріч. Для визволення пасажирів, які опинилися затиснутими в понівечених транспортних засобах, рятувальники залучили крани та іншу важку техніку.

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На місце аварії прибули заступник окружного комісара Асіф Раза та керівник окружної поліції Джавед Ікбал Чадхар. Через масштаб ДТП у лікарні Пакпаттана оголосили надзвичайний стан і викликали додаткових лікарів та медперсонал.

Реакція посадовців

Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. Головна міністерка Пенджабу Мар'ям Наваз також висловила співчуття та доручила забезпечити пораненим пасажирам найкращу можливу медичну допомогу. Вона запросила звіт про обставини аварії.

Спікер Національної асамблеї Пакистану Сардар Аяз Садік теж висловив співчуття сім'ям загиблих.

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