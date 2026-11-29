У віддаленому окрузі Кохлу в пакистанській провінції Белуджистан бойовики вбили щонайменше 11 шахтарів. Напад стався в неділю на південному заході Пакистану.

Напад на два автомобілі

Як повідомляє Anadolu Agency, нападники спершу захопили два автомобілі, якими їхали шахтарі, а згодом розстріляли людей. Місцевий телеканал Geo News повідомив про обставини атаки з посиланням на місцеву поліцію.

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Підозри силовиків

Жодне угруповання одразу не взяло на себе відповідальність за напад. Пакистанські силовики підозрюють у причетності белуджистанських сепаратистів, які, за даними агентства, тривалий час атакують силовиків і працівників з інших провінцій країни.

Ситуація в регіоні

Белуджистан є багатою на корисні копалини провінцією Пакистану, що межує з Іраном та Афганістаном. У регіоні тривалий час фіксують насильство. Пакистан звинувачує сусідні країни у підтримці збройних угруповань; Нью-Делі та Кабул ці звинувачення відкидають.

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