У Пакистані бойовики вбили щонайменше 11 шахтарів — Anadolu Agency
У віддаленому окрузі Кохлу в пакистанській провінції Белуджистан бойовики вбили щонайменше 11 шахтарів. Напад стався в неділю на південному заході Пакистану.
Напад на два автомобілі
Як повідомляє Anadolu Agency, нападники спершу захопили два автомобілі, якими їхали шахтарі, а згодом розстріляли людей. Місцевий телеканал Geo News повідомив про обставини атаки з посиланням на місцеву поліцію.
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Підозри силовиків
Жодне угруповання одразу не взяло на себе відповідальність за напад. Пакистанські силовики підозрюють у причетності белуджистанських сепаратистів, які, за даними агентства, тривалий час атакують силовиків і працівників з інших провінцій країни.
Ситуація в регіоні
Белуджистан є багатою на корисні копалини провінцією Пакистану, що межує з Іраном та Афганістаном. У регіоні тривалий час фіксують насильство. Пакистан звинувачує сусідні країни у підтримці збройних угруповань; Нью-Делі та Кабул ці звинувачення відкидають.