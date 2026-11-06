У Пакистані через 3,5 місяця відкрили справу про викрадення 14-річної — Dawn

Поліція міста Камір у Пакистані через три з половиною місяці зареєструвала справу про викрадення та ймовірне зґвалтування 14-річної учениці. Як повідомляє Dawn, заяву до поліції подала мати дівчини.

Обставини, викладені у заяві

За заявою матері, дівчина перебувала сама вдома, коли до помешкання нібито зайшов головний підозрюваний і вчинив щодо неї сексуальне насильство. Мати повернулася під час інциденту та здійняла галас, після чого чоловік утік.

У заяві також зазначено, що невдовзі до будинку приїхав автомобіль, у якому були головний підозрюваний і ще четверо людей, зокрема дві жінки. За твердженням матері, вони під погрозою зброї посадили дівчину в автомобіль і відвезли її. Її місцеперебування наразі невідоме.

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Окремі дисциплінарні рішення

Окремо Dawn повідомляє про дисциплінарні рішення регіонального поліцейського офіцера Рани Аяза Саліма в іншій справі, яку видання називає справою про так звану «медову пастку» щодо учениці. Інспектора Маджіда Ашфака, начальника поліцейської дільниці Харраппа, звільнили зі служби через звинувачення у недоброчесності та неналежному виконанні обов’язків. Старшого поліцейського клерка Саджіда Якуба також звільнили після скарг на корупцію.

Інспекторам Атару Рашиду та Вакасу Ахмаду призначили стягнення у вигляді позбавлення одного року вислуги. Жіночу інспекторку Муназзу Мухаммад Алі та старшу констебльку Місбу Тарік позбавили двох років вислуги.

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